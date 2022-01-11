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انهيار "قياسي" لليرة اللبنانية أمام الدولار

مال وأعمال

انهيار
AP Hussein Malla
صورة تعبيرية
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تراجعت الليرة اللبنانية، اليوم الثلاثاء، إلى أدنى مستوياتها على الإطلاق حيث تخطى الدولار الـ33 ألف ليرة للمرة الأولى منذ بداية الأزمة الاقتصادية عام 2019.

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وحسب المواقع وتطبيقات الهواتف المحمولة لتتبع سعر السوق السوداء، سجل الدولار اليوم الثلاثاء 33100 ليرة للمبيع، و33000 ليرة للشراء.

انهيار

يذكر أن سعر الصرف الرسمي لليرة اللبنانية مثبت منذ العام 1997 عند 1507 ليرات للدولار، إلا أن القيمة السوقية للعملة الوطنية تراجعت بأكثر من 95% في غضون عامين من الأزمة الاقتصادية.

وقد بات الحد الأدنى للأجور أقل من 23 دولارا، بينما تواصل أسعار الوقود والعديد من السلع الأساسية التي رفع الدعم عنها، ارتفاعها.

المصدر: RT

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