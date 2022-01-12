الجيش اليمني يعلن مقتل عدد من الحوثيين في اشتباك جنوب محافظة صعدة

أعلن الجيش اليمني التابع للحكومة المعترف بها دوليا إلحاق خسائر بجماعة "أنصار الله" الحوثية، إثر تجدد القتال في محافظة صعدة معقل الجماعة شمال غربي اليمن.

وقال قائد اللواء الثالث عاصفة في الجيش اليمني اللواء محمد العجابي، حسب ما نقلته وكالة الأنباء اليمنية "سبأ" الحكومية، إن الحوثيين "حاولوا صباح يوم الثلاثاء، التسلل إلى مواقع الجيش في جبل كرس الكلح بجبهة الملاحيظ في محور مران (جنوب غربي صعدة)، وتم التصدي لهم بكافة أنواع الأسلحة الخفيفة والمتوسطة والعيارات النارية"​​​.

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وأكد مقتل وجرح عدد من الحوثيين خلال "التصدي لمحاولة التسلل".

من جهة ثانية، أفاد تلفزيون "المسيرة" الناطق باسم الجماعة، بأن "طيران العدوان السعودي الأمريكي (في إشارة إلى التحالف العربي) شن خلال الساعات الماضية، 8 غارات على شبكة الاتصالات في منطقة العبدين (جنوب مدينة صعدة)".

وأضاف أن "طيران العدوان استهدف بـ 3 غارات خزانات مشروع مياه مدينة صعدة في حقل تلمّص".

المصدر: "سبوتنيك"