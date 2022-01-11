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مصر.. وفاة أرملة ثعلب المخابرات المصرية

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مصر.. وفاة أرملة ثعلب المخابرات المصرية
Globallookpress
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أعلن عبدالحميد أحمد حمدي، زوج ابنة اللواء الراحل عمر سليمان، رئيس المخابرات العامة المصرية الأسبق، نائب رئيس الجمهورية السابق، وفاة والدة زوجته.

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وقال حمدي، في منشور له عبر صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك": "توفيت اليوم حرم اللواء عمر سليمان، حماتي، ربنا يرحمها، الصلاة عليها غدًا بعد صلاة الظهر بمسجد الشرطة التجمع الخامس جنب كايرو فيستفال".

وأضاف: "أدعو لها، سيدة طيبة متواضعة عاشت لبيتها وأسرتها".

من ناحية أخرى أكد فرج أباظة، زوج ابنة المتوفاة الأخر، في منشور له عبر موقع التواصل "فيسبوك": "إنا لله وإنا إليه راجعون.. انتقلت إلى رحمة الله جدة أولادي السيدة المحترمة ليلى يوسف عبدالغفار، حرم المغفور له اللواء عمر سليمان، نائب رئيس الجمهورية الأسبق".

وأضاف: "ستشيع الجنازة غدًا الثلاثاء من مسجد الشرطة في التجمع الخامس. وسيقتصر العزاء على صلاة الجنازة".

المصدر: مصراوي

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