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مصر.. زوجة الإعلامي وائل الإبراشي تفجر مفاجأة غير متوقعهة حول وفاته

أخبار العالم العربي

مصر.. زوجة الإعلامي وائل الإبراشي تفجر مفاجأة غير متوقعهة حول وفاته
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كشفت زوجة الاعلامي الراحل وائل الابراشي عن تفاصيل صادمة وكارثية عن آخر أيام زوجها في المستشفى، بعد اصابته بفيروس كورونا .

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وقالت زوجة الإعلامي وائل الإبراشي أن كورونا بريئة من وفاته، مؤكدة أن سبب الوفاة خطأ طبيا، وليس بسبب اصابته بفيروس كورونا.

وتابعت: "وائل مماتش بكورونا، السبب الرئيسي كان اصابته بتليف في الرئة بسبب مضاعفات الفيروس، وكان في نيته يقاضي كل الاطباء اللي أهملوا فيه، بعد أن يتعافى".

المصدر: الوطن

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