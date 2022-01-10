مصر.. الكشف عن وصية الإعلامي وائل الإبراشي قبل وفاته وأمنيته الأخيرة

كشف حسين الإبراشي، نجل الإعلامي المصري الكبير الراحل وائل الإبراشي، عن وصية والده قبل وفاته متأثرا بفيروس كورونا مساء أمس الأحد.

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وأوضح حسين الإبراشي ان والده وائل الإبراشي طلب في وصيته قبل وفاته أن يتم دفنه في مسقط رأسه بمحافظة الدقهلية.

وأشار إلى أن والده طلب نقل جثمانه إلى مسجد سيدي سالم أبو الفرج، إلى أن يتم دفنه بجانب والده.

وكشفت مصادر عن الأمنية الأخيرة لوائل الإبراشي عندما كان راقدا في المستشفى منذ قرابة 8 أشهر، وأن أمنيته الأخيرة كانت العودة للشاشة مرة أخرى، لكن حالته الصحية كانت "صعبة جدا".

وكان وائل الإبراشي قد أصيب بفيروس كورونا، نهاية شهر ديسمبر 2021، وخضع للعزل المنزلي على الفور، مع اتباع بروتوكول العلاج، إلى أن حالته الصحية تدهورت في أيام قليلة، حتى قرر التوجه إلى مستشفى زايد التخصصي لتلقي العلاج اللازم وإنقاذ الموقف، لا سيما وأنّ الرئة لديه شهدت تدهورا كبيرا، وتأثرت سلبا نتيجة كورونا، وتوفي هناك.

المصدر: مصراوي