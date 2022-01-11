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العراق.. شاب يقتل عائلته بسبب خلافات معها

أخبار العالم العربي

العراق.. شاب يقتل عائلته بسبب خلافات معها
Globallookpress
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أفاد مصدر أمني عراقي، اليوم الثلاثاء، بأن شابا في محافظة النجف بجنوب بغداد، قتل عائلته بالكامل.

وقال المصدر لـRT، إن "شابا في عقده الثالث أقدم فجر اليوم على قتل عائلته المكونة من خمسة أفراد في محافظة النجف".

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وأضاف: "بعد إلقاء القبض على القاتل، اتضح أن دوافع القتل تعود لخلافات عائلية".

المصدر: RT

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