العراق.. شاب يقتل عائلته بسبب خلافات معها
Globallookpress
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/s595
أفاد مصدر أمني عراقي، اليوم الثلاثاء، بأن شابا في محافظة النجف بجنوب بغداد، قتل عائلته بالكامل.
وقال المصدر لـRT، إن "شابا في عقده الثالث أقدم فجر اليوم على قتل عائلته المكونة من خمسة أفراد في محافظة النجف".
وأضاف: "بعد إلقاء القبض على القاتل، اتضح أن دوافع القتل تعود لخلافات عائلية".
المصدر: RT
لقد قمنا بتحديث نظام التعليقات على موقعنا، ونأمل أن ينال إعجابكم. لكتابة التعليقات يجب أولا التسجيل عن طريق مواقع التواصل الاجتماعي أو عن طريق خدمة البريد الإلكتروني.