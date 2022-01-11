العراق.. توقيف 62 متسللا من الجنسية السورية
Globallookpress
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أوقف الأمن العراقي، اليوم الثلاثاء، 62 متسللا يحملون الجنسية السورية، في سياق عمليات مراقبة الحدود وتأمينها.
وأعلنت خلية الإعلام الأمني في العراق، أنه "استمرارا لعملياتها في مراقبة الحدود وتأمينها، تمكنت القطعات الأمنية من القاء القبض على 62 متسللا يحملون الجنسية السورية"، موضحة أن "عملية إلقاء القبض على المتسللين تمت بين قطعات حرس الحدود المنطقة السادسة وقوات البيشمركة".
وأشارت إلى أنه "تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحق المتسللين".
المصدر: "السومرية"
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