العراق.. الدفاعات الجوية العراقية تسقط طائرة مسيّرة حاولت الاقتراب من قاعدة عين الأسد

تمكنت الدفاعات الجوية العراقية من إسقاط طائرة مسيّرة حاولت الاقتراب من قاعدة عين الأسد في محافظة الأنبار العراقية.

وأوضحت خلية الإعلام الأمني العراقي في بيان لها أن الدفاعات الجوية أسقطت طائرة مسيّرة مجهولة المصدر، حاولت الاقتراب من القاعدة التابعة لقيادة القوة الجوية العراقية.

وأشارت إلى أنه تم إسقاط المسيّرة خارج محيط القاعدة.

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وأفاد مراسل RT في العراق أمس الأربعاء بتعرض القاعدة لقصف بخمسة صواريخ، مشيرا إلى أن الصواريخ سقطت في محيط القاعدة.

وتعتبر قاعدة عين الأسد ثانية أكبر القواعد الجوية بالعراق بعد قاعدة بلد وهي مقر قيادة الفرقة السابعة في الجيش العراقي.

المصدر: "السومرية" + RT