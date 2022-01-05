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مراسلنا: استهداف قاعدة عين الأسد غربي العراق بقصف صاروخي

أخبار العالم العربي

مراسلنا: استهداف قاعدة عين الأسد غربي العراق بقصف صاروخي
AFP AYMAN HENNA
قاعدة عين الأسد الجوية في العراق - أرشيف
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أفاد مراسل RT في العراق، اليوم الأربعاء، بتعرض قاعدة عين الأسد غربي البلاد لقصف صاروخي.

وذكر مراسلنا، أن قاعدة عين الأسد في محافظة الأنبار تعرضت لقصف بخمسة صواريخ.

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مصادر: اشتعال النيران في قاعدة للجيش الأمريكي بريف دير الزور الشمالي
مصادر: اشتعال النيران في قاعدة للجيش الأمريكي بريف دير الزور الشمالي

وأضاف، أن الصواريخ سقطت في محيط القاعدة.

وأشار إلى أن قوات التحالف الدولي فعلت منظومة C-RAM الدفاعية.


المصدر: RT

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