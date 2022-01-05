مراسلنا: استهداف قاعدة عين الأسد غربي العراق بقصف صاروخي

أفاد مراسل RT في العراق، اليوم الأربعاء، بتعرض قاعدة عين الأسد غربي البلاد لقصف صاروخي.

وذكر مراسلنا، أن قاعدة عين الأسد في محافظة الأنبار تعرضت لقصف بخمسة صواريخ.

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وأضاف، أن الصواريخ سقطت في محيط القاعدة.

وأشار إلى أن قوات التحالف الدولي فعلت منظومة C-RAM الدفاعية.



المصدر: RT