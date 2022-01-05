مراسلنا: استهداف قاعدة عين الأسد غربي العراق بقصف صاروخي
AFP
AYMAN HENNA
قاعدة عين الأسد الجوية في العراق - أرشيف
تابعوا RT على
أفاد مراسل RT في العراق، اليوم الأربعاء، بتعرض قاعدة عين الأسد غربي البلاد لقصف صاروخي.
وذكر مراسلنا، أن قاعدة عين الأسد في محافظة الأنبار تعرضت لقصف بخمسة صواريخ.
وأضاف، أن الصواريخ سقطت في محيط القاعدة.
وأشار إلى أن قوات التحالف الدولي فعلت منظومة C-RAM الدفاعية.
المصدر: RT
تابعوا RT على
لقد قمنا بتحديث نظام التعليقات على موقعنا، ونأمل أن ينال إعجابكم. لكتابة التعليقات يجب أولا التسجيل عن طريق مواقع التواصل الاجتماعي أو عن طريق خدمة البريد الإلكتروني.