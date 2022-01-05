مصادر: اشتعال النيران في قاعدة للجيش الأمريكي بريف دير الزور الشمالي

أفادت مصادر لصحيفة "الوطن" السورية باشتعال نيران كثيفة في قاعدة للجيش الأمريكي بريف دير الزور الشمالي بعد استهدافها بعدة قذائف.

وقالت مصادر في قرية حوايج ذيبان للصحيفة: "اشتعال النيران بشكل كثيف في قاعدة الاحتلال الأمريكي في حقل العمر بريف دير الزور الشمالي بعد استهدافها بعدة قذائف"، مشيرة إلى أنه "من غير المعروف حتى الآن إن كانت هناك خسائر بشرية بين الجنود الأمريكيين، ولكن هناك حالة استنفار كبيرة للجيش حول القاعدة".

المصدر: صحيفة "الوطن"