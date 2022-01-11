بيان للديوان الملكي.. الموت يفجع العائلة المالكة في قطر

فجع الموت الأسرة الحاكمة في قطر بوفاة الشيخ محمد بن خالد بن حمد بن عبدالله آل ثاني الذي وافته المنية ظهر أمس الاثنين.

ونعى الديوان الأميري القطري في بيان له، الشيخ محمد بن خالد بن حمد بن عبدالله آل ثاني.

وقال البيان إنه سيصلى على جثمان الفقيد اليوم الثلاثاء بعد صلاة الظهر، في جامع الإمام محمد بن عبد الوهاب، ثم يوارى جثمانه الثرى في مقبرة الريان القديم.

فقدت الأسرة الأولمبية والرياضية القطرية أحد شخصياتها المؤسسة بوفاة سعادة الشيخ محمد بن خالد بن حمد آل ثاني الرئيس الأسبق للجنة الأولمبية القطرية ..

رحم الله الشيخ محمد، ونعزي أنفسنا وأسرة الفقيد، وإنا لله وإنا إليه راجعون .. pic.twitter.com/4yBe1tfTYA — جوعان بن حمد (@JoaanBinHamad) January 10, 2022

ونعى عدد من شيوخ الأسرة الحاكمة والإعلاميين الفقيد، فقال شقيق أمير قطر، جوعان بن حمد: "فقدت الأسرة الأولمبية والرياضية القطرية أحد شخصياتها المؤسسة بوفاة سعادة الشيخ محمد بن خالد بن حمد آل ثاني الرئيس الأسبق للجنة الأولمبية القطرية. رحم الله الشيخ محمد، ونعزي أنفسنا وأسرة الفقيد، وإنا لله وإنا إليه راجعون".

انتقل إلى رحمة الله ظهر اليوم الشيخ محمد بن خالد بن حمد بن عبدالله آل ثاني.



وسيُصلى عليه بعد صلاة ظهر الثلاثاء 11 يناير في جامع الإمام محمد بن عبدالوهاب وسيوارى جثمانه الثرى في مقبرة الريان القديم.



إنا لله وإنا إليه راجعون pic.twitter.com/iPkxbEhGNa — مــريــم آل ثــانــي (@ALThani_M) January 10, 2022

وقالت الشيخة مريم آل ثاني: "الله يرحمه ويغفر له ويجعل مثواه الجنة إنا لله وإنا إليه راجعون".

كما نعى الإعلامي القطري جابر الحرمي الشيخ محمد بن خالد قائلا: "اللهم ارحم عبدك محمد بن خالد بن حمد آل ثاني واغفر له، وابدله دارا خيرا من داره، وأهلا خيرا من أهله، واجعل الفردوس داره وقراره، واحشره مع النبيين والصديقين والشهداء وحسن أولئك رفيقا".

اللهم ارحم عبدك محمد بن خالد بن حمد آل ثاني واغفر له ، وابدله دارا خيرا من داره ، وأهلا خيرا من أهله ، واجعل الفردوس داره وقراره ، واحشره مع النبيين والصديقين والشهداء وحسن أولئك رفيقا .. pic.twitter.com/oB8855p6R9 — جابر الحرمي (@jaberalharmi) January 10, 2022

المصدر: الديوان الأميري