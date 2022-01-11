 
مباشر

بيان للديوان الملكي.. الموت يفجع العائلة المالكة في قطر

أخبار العالم العربي

بيان للديوان الملكي.. الموت يفجع العائلة المالكة في قطر
https://twitter.com/JoaanBinHamad
جوعان بن حمد صحبة الفقيد
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/s554

فجع الموت الأسرة الحاكمة في قطر بوفاة الشيخ محمد بن خالد بن حمد بن عبدالله آل ثاني الذي وافته المنية ظهر أمس الاثنين.

ونعى الديوان الأميري القطري في بيان له، الشيخ محمد بن خالد بن حمد بن عبدالله آل ثاني.

وقال البيان إنه سيصلى على جثمان الفقيد اليوم الثلاثاء بعد صلاة الظهر، في جامع الإمام محمد بن عبد الوهاب، ثم يوارى جثمانه الثرى في مقبرة الريان القديم.

ونعى عدد من شيوخ الأسرة الحاكمة والإعلاميين الفقيد، فقال شقيق أمير قطر، جوعان بن حمد: "فقدت الأسرة الأولمبية والرياضية القطرية أحد شخصياتها المؤسسة بوفاة سعادة الشيخ محمد بن خالد بن حمد آل ثاني الرئيس الأسبق للجنة الأولمبية القطرية. رحم الله الشيخ محمد، ونعزي أنفسنا وأسرة الفقيد، وإنا لله وإنا إليه راجعون".

وقالت الشيخة مريم آل ثاني: "الله يرحمه ويغفر له ويجعل مثواه الجنة إنا لله وإنا إليه راجعون".

كما نعى الإعلامي القطري جابر الحرمي الشيخ محمد بن خالد قائلا: "اللهم ارحم عبدك محمد بن خالد بن حمد آل ثاني واغفر له، وابدله دارا خيرا من داره، وأهلا خيرا من أهله، واجعل الفردوس داره وقراره، واحشره مع النبيين والصديقين والشهداء وحسن أولئك رفيقا".

المصدر: الديوان الأميري

عزيزي القارئ

لقد قمنا بتحديث نظام التعليقات على موقعنا، ونأمل أن ينال إعجابكم. لكتابة التعليقات يجب أولا التسجيل عن طريق مواقع التواصل الاجتماعي أو عن طريق خدمة البريد الإلكتروني.

العناوين

الأكثر قراءة

الأزمة اليمنية
 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2022 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا