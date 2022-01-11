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مصريون يشعرون بزلزال قبرص في القاهرة الكبرى وبعض المناطق الأخرى

أخبار العالم العربي

مصريون يشعرون بزلزال قبرص في القاهرة الكبرى وبعض المناطق الأخرى
https://earthquake.usgs.gov/
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ضرب زلزال فاقت قوته مستوى 6 درجات على مقياس ريختر قبالة سواحل جزيرة قبرص في البحر الأبيض المتوسط، وشعر به سكان بعض المناطق في جمهورية مصر.

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وتداول عدد كبير من رواد مواقع التواصل الاجتماعي في أغلب المناطق المصرية فيديوهات تظهر أثار الهزة الأرضية القوية، وخاصة سكان القاهرة الكبرى.

وأفاد مركز رصد الزلازل الأوروبي المتوسطي، بأن الزلزال ضرب البحر الأبيض المتوسط قبالة سواحل قبرص، وشعرت به بعض المناطق البعيدة مثل تركيا وسوريا ولبنان وإسرائيل ومصر.

وقع الزلزال صباح اليوم الثلاثاء في الساعة 1:07 بتوقيت غرينيتش.

المصدر: RT

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