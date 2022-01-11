زلزال بقوة 6,2 ريختر يضرب قبرص ويشعر به سكان المنطقة العربية شرق المتوسط

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ذكر مركز رصد الزلزال الأوروبي المتوسطي أن زلزالا شدته 6.4 درجات ضرب منطقة قبرص.

وقال المركز إن الزلزال كان على عمق كيلومترين.

بدورها أكدت وكالة المسح الجيولوجي الأمريكية وقوع زلزال بشدة 6,6 قبالة منطقة قبرص

Prelim M6.6 Earthquake Cyprus region Jan-11 01:07 UTC, updates https://t.co/g3xjPDwYiT — USGS Tweet Earthquake Dispatch (@USGSted) January 11, 2022

وشعر سكان عواصم عربية بدول شرق المتوسط بالزلزال وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي فيديوهات لوقت حدوثه.