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زلزال بقوة 6,2 ريختر يضرب قبرص ويشعر به سكان المنطقة العربية شرق المتوسط

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زلزال بقوة 6,2 ريختر يضرب قبرص ويشعر به سكان المنطقة العربية شرق المتوسط
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ذكر مركز رصد الزلزال الأوروبي المتوسطي أن زلزالا شدته 6.4 درجات ضرب منطقة قبرص.

وقال المركز إن الزلزال كان على عمق كيلومترين.

بدورها أكدت وكالة المسح الجيولوجي الأمريكية وقوع زلزال بشدة 6,6 قبالة منطقة قبرص

وشعر سكان عواصم عربية بدول شرق المتوسط بالزلزال وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي فيديوهات لوقت حدوثه.

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