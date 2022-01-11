الدفاع الروسية تعلن عن سلسلة تدريبات عسكرية مشتركة في خريف 2022 إحداها مع مصر

أعلنت وزارة الدفاع الروسية أن قواتها ستنفذ في خريف 2022 سلسلة تدريبات عسكرية مشتركة مع كل من الهند ومصر وباكستان.

وذكر المكتب الصحفي للمنطقة العسكرية الجنوبية للوزارة، في بيان: "من المخطط لإجراء تدريب روسي هندي مشترك متعدد المهمات إيندرا-2022 في أراضي المنطقة العسكرية الجنوبية. وستتدرب الوحدات البرية للقوات الروسية والهندية في سبتمبر على تنفيذ مهمات تدريبية في ميدان برودبوي العسكري العام بمقاطعة فولغوغراد. وسيجري الجانب البحري من التدريبات في مياه البحر الأسود".

وأضاف البيان: "ستتوجه وحدات المنطقة العسكرية الجنوبية إلى جمهورية باكستان الإسلامية في أكتوبر للمشاركة في التدريب الروسي الباكستاني المشترك الصداقة 2022".

وأردف: "خبراء الدفاع الجوي العسكري للمنطقة العسكرية الجنوبية يستعدون لتنفيذ التدريب الروسي المصري المشترك سهم الصداقة-2022 في أراضي الجمهورية العربية المصرية في سبتمبر".

المصدر: "تاس"