 
مباشر

"كتائب حزب الله": أيام عصيبة ستمر على العراق

أخبار العالم العربي

Globallookpress
علم العراق
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/s544

حذر المسؤول الأمني لـ"كتائب حزب الله" في العراق "أبو علي العسكري"، يوم الاثنين، مما أسماها بـ"الأيام العصيبة التي ستمر على العراق".

وقال في بيان صحفي: "بحت أصواتنا وهي تنادي بإرجاع الحقوق لأهلها، وحذرنا مرارا وتكرارا من خطورة مصادرة حق الأغلبية، والسير وراء الإرادة الخارجية، وبالأخص البريطانية والإماراتية".

إقرأ المزيد
العراق..
العراق.. "الإطار التنسيقي الشيعي" يعلن رفضه لمخرجات جلسة انتخاب رئيس البرلمان

وأضاف: "بحسب المعطيات الميدانية والتقديرات الأمنية فإن أياما عصيبة ستمر على العراق، يكون الجميع فيها خاسرا".

ولم يكشف "العسكري" عما سيحدث أو ما هي المؤشرات التي ستقود إلى ما حذر منه.

المصدر: RT

عزيزي القارئ

لقد قمنا بتحديث نظام التعليقات على موقعنا، ونأمل أن ينال إعجابكم. لكتابة التعليقات يجب أولا التسجيل عن طريق مواقع التواصل الاجتماعي أو عن طريق خدمة البريد الإلكتروني.

العناوين

الأكثر قراءة

الأزمة اليمنية
 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2022 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا