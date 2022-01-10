"كتائب حزب الله": أيام عصيبة ستمر على العراق

حذر المسؤول الأمني لـ"كتائب حزب الله" في العراق "أبو علي العسكري"، يوم الاثنين، مما أسماها بـ"الأيام العصيبة التي ستمر على العراق".

وقال في بيان صحفي: "بحت أصواتنا وهي تنادي بإرجاع الحقوق لأهلها، وحذرنا مرارا وتكرارا من خطورة مصادرة حق الأغلبية، والسير وراء الإرادة الخارجية، وبالأخص البريطانية والإماراتية".

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وأضاف: "بحسب المعطيات الميدانية والتقديرات الأمنية فإن أياما عصيبة ستمر على العراق، يكون الجميع فيها خاسرا".

ولم يكشف "العسكري" عما سيحدث أو ما هي المؤشرات التي ستقود إلى ما حذر منه.

المصدر: RT