العراق.. "الإطار التنسيقي الشيعي" يعلن رفضه لمخرجات جلسة انتخاب رئيس البرلمان
AP
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أعرب "الإطار التنسيقي الشيعي" في العراق عن رفضه لمخرجات جلسة البرلمان العراقي الأحد، والتي أثمرت انتخاب محمد الحلبوسي رئيسا للمجلس لدورة جديدة.
وقال الإطار الذي يضم أحزاب وفصائل مسلحة: "نؤكد عدم اعترافنا بمخرجات جلسة انتخاب رئيس المجلس ونائبيه، كونها تمت بعدم وجود رئيس السن الذي لا زال ملتزما بتأدية مهامه".
ويضم الإطار "تحالف الفتح" و"تحالف قوى الدولة" و"حركة عطاء" و"حزب الفضيلة"، بجانب ائتلاف "دولة القانون"، وكلها كتل شيعية.
المصدر: "سبوتنيك"
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