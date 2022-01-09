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العراق.. "الإطار التنسيقي الشيعي" يعلن رفضه لمخرجات جلسة انتخاب رئيس البرلمان

أخبار العالم العربي

العراق..
AP
مجلس النواب العراقي
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أعرب "الإطار التنسيقي الشيعي" في العراق عن رفضه لمخرجات جلسة البرلمان العراقي الأحد، والتي أثمرت انتخاب محمد الحلبوسي رئيسا للمجلس لدورة جديدة.

وقال الإطار الذي يضم أحزاب وفصائل مسلحة: "نؤكد عدم اعترافنا بمخرجات جلسة انتخاب رئيس المجلس ونائبيه، كونها تمت بعدم وجود رئيس السن الذي لا زال ملتزما بتأدية مهامه"​​​.

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ويضم الإطار "تحالف الفتح" و"تحالف قوى الدولة" و"حركة عطاء" و"حزب الفضيلة"، بجانب ائتلاف "دولة القانون"، وكلها كتل شيعية.

 

المصدر: "سبوتنيك"

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