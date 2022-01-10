عبد اللهيان يلتقي وفدا من الحوثيين في السفارة الإيرانية بمسقط (صورة)

التقى وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان وفدا من جماعة "أنصار الله" الحوثية اليمنية في مقر السفارة الإيرانية بالعاصمة العمانية مسقط.

وأوضح المتحدث باسم الجماعة محمد عبد السلام في تغريدة على حسابه عبر "تويتر" أرفقها بصورة للقاء، أنه في اللقاء الأول مع عبد اللهيان منذ تعيينه وزيرا للخارجية الإيرانية تم مناقشة "التصعيد العسكري على اليمن والوضع الإنساني والسياسي والشأن الإقليمي والدولي ومآلاته على المنطقة والإقليم".

في أول لقاء منذ تعيينه مع وزير الخارجية الايرانية / امير عبداللهيان ناقشنا خلال اللقاء التصعيد العسكري على اليمن والوضع الانساني والسياسي والشأن الاقليمي والدولي ومآلاته على المنطقة والاقليم . pic.twitter.com/tnQi46y5Zg — محمد عبدالسلام (@abdusalamsalah) January 10, 2022

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وأجرى عبد اللهيان زيارة إلى العاصمة العمانية مسقط أكد خلالها أن طهران تأمل بتعزيز العلاقات مع الدول الخليجية وتحقيق تقدم في علاقاتها مع هذه الدول العربية.

المصدر: RT