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بعد ساعات على فض تظاهرة.. "قسد" تشن حملة اعتقالات في ريف الرقة السورية

أخبار العالم العربي

بعد ساعات على فض تظاهرة..
AFP آليات تابعة لـ "قسد" ـ أرشيف AFP DELIL SOULEIMAN
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شن مسلحون من قوات سوريا الديمقراطية (قسد) حملة اعتقالات بحق أبناء القبائل العربية، وذلك بعد ساعات على فضهم مظاهرة ضدهم في ريف محافظة الرقة.

ونقلت وكالة "سبوتنيك" عن مصادر محلية أن مسلحي "قسد" (المدعومة من القوات الأمريكية)، شنوا حملة مداهمات واعتقالات، بحق أبناء القبائل العربية في بلدة السويدية بريف الرقة الغربي، بعد اقتحامها والانتشار فيها عبر المدرعات والسيارات العسكرية.

وأضافت المصادر أن مسلحي "قسد" انتشروا بشكل كثيف في البلدة، وفرضوا حظر تجوال فيها، كما أطلقوا الرصاص العشوائي، واعتقلوا أكثر من 50 مدنيا شاركوا يوم أمس الأحد في المظاهرة التي تطالب بتحسين الوضع المعيشي، والمناهضة لممارسات "قسد".

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مصادر: مقتل شخصين من أبناء القبائل العربية على يد مسلحين موالين للجيش الأمريكي شرق سوريا
مصادر: مقتل شخصين من أبناء القبائل العربية على يد مسلحين موالين للجيش الأمريكي شرق سوريا

وفي سياق أخر، قتل مسلحان من "قسد" وأصيب آخرين بجروح متفاوتة في هجوم مسلح استهدف سيارتهم في الرقة، نفذته مجموعة من أبناء القبائل العربية.

يذكر أن مدنيان من أبناء القبائل العربية، أحدهما طفل، قتلا أمس، وأصيب آخرين بجروح متفاوتة في ريف الرقة، برصاص مسلحين موالين للجيش الأمريكي، قبل أن يتمكن أبناء القبائل من طرد المسلحين ودورياتهم العسكرية من المنطقة.

 

المصدر: "سبوتنيك"

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