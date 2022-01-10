قادة الإمارات يعزون الرئيس الإسرائيلي

بعث الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الإمارات برقية تعزية إلى الرئيس الإسرائيلي، يتسحاق هرتسوغ، وذلك بوفاة والدته، أورا هرتسوغ، اليوم الاثنين عن عمر تعدى التسعين عاما.

كما بعث الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، والشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي، نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، برقيتي تعزية مماثلتين إلى الرئيس الإسرائيلي يتسحاق هرتسوغ.

وتوفيت اليوم الاثنين، السيدة أورا هرتسوغ عن عمر يناهز سبعة وتسعين عاما، وهي أرملة الرئيس السادس لدولة إسرائيل، حاييم هرتسوغ، ووالدة الرئيس الحالي يتسحاق هرتسوغ.

المصدر: "وام"+"مكان"