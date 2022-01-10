السيسي يتحدث عن "شكل العالم ما بعد كورونا"

أكد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، أن العمل في مصر لم يتوقف على الرغم من آثار جائحة كورونا، موضحا أن "الحياة سوف تستمر وسيتم تجاوز كل شيء قريبا".

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وقال الرئيس المصري خلال الجلسة الرئيسية لمنتدى شباب العالم "جائحة كورونا - إنذار للإنسانية وأمل جديد"، اليوم الاثنين: "في مصر مخوفناش من كورونا.. لم يتوقف العمل في مصر لحظة مع التمسك بالإجراءات الاحترازية"، مضيفا: "مهما كانت المحنة فلا تجعلنا نتوقف والحياة تقف.. الحياة هتستمر وسنتجاوز آثار كورونا قريبا".

وتابع الرئيس السيسي: "عالم ما بعد كورونا سوف يكون مختلفا.. وشايف أننا رايحين لكده.. وعاوز أقول للشباب اللى موجود.. إحنا مش هنعرف كل حاجة افرزتها الجائحة دلوقتى.. كمان سنوات تزيد أو تقل هنشوف نتائج الجائحة في العالم كلها.. ورغم المعاناة سوف نجد آثارا إيجابية جدا جدا".

المصدر: "اليوم السابع" + "اكسترا نيوز"