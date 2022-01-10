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وزير الدفاع اللبناني: المسؤولون العراقيون أبدوا استعدادهم لمساعدة لبنان لا سيما على الصعيد العسكري

أخبار العالم العربي

وزير الدفاع اللبناني: المسؤولون العراقيون أبدوا استعدادهم لمساعدة لبنان لا سيما على الصعيد العسكري
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استقبل الرئيس اللبناني، ميشال عون، اليوم الاثنين، وزير الدفاع الوطني، موريس سليم، الذي أطلعه على نتائج زيارته إلى العراق.

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وبعد لقائه الرئيس عون، قال وزير الدفاع موريس سليم: "المسؤولون العراقيون أبدوا استعدادهم لمساعدة لبنان على مختلف الصعد، لاسيما منها الصعيد العسكري".

كما استقبل عون، شيخ العقل لطائفة الموحدين الدروز، سامي أبي المنى، على رأس وفد. 

وشدد عون أمام الوفد الدرزي على "أهمية الحوار الذي يجب أن يتخطى الخلافات السياسية البسيطة"، مضيفا: "الخلاف السياسي لا يجب أن يوصلنا إلى خلاف وطني حول الهوية والوجود، ما قد يهدد وحدة لبنان وسيادته واستقلاله".

وِأكمل الرئيس اللبناني: "الحوار يعنينا جميعا، وهدفه ليس تحقيق مصلحة حزبية او شخصية، فالوطن للجميع، والإنماء كما الازدهار للجميع أيضا"، مؤكدا "أهمية المحافظة على الانصهار الوطني ووحدة الجبل التي تكون الجذور وجوهر الحياة المشتركة".

 من جهته، قال أبي المنى بعد لقائه عون: "نحن دائما مع نهج الحوار والتلاقي والانفتاح، ونحن معكم في مركب واحد وفي مهمة واحدة هدفها انقاذ لبنان ..المطلب الأساس هو انعقاد مجلس الوزراء لمقاربة قضايا الناس، لأن الوضع المعيشي الصعب اليوم لم يعد يحتمل".

المصدر: RT + "لبنان 24"

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