لبنان والعراق يوقعان مذكرة تفاهم خاصة بتطوير العلاقات العسكرية (صور)
وقع لبنان والعراق، اليوم الثلاثاء، في العاصمة بغداد، مذكرة تفاهم خاصة بتطوير العلاقات العسكرية بين البلدين.
وأعلنت وزارة الدفاع العراقية اليوم، عن استقبالها وزير الدفاع اللبناني، موريس سليم، حيث بحث وزير الدفاع العراقي، جمعة عناد سعدون، مع نظيره اللبناني سليم، سبل تعزيز العلاقات بين البلدين في مختلف المجالات.
وأشارت الوزارة إلى أنه جرى توقيع مذكرة تفاهم خاصة بتطوير العلاقات الثنائية العسكرية بين البلدين .
استقبلت في @modmiliq وزير الدفاع اللبناني السيد موريس سليم.— جمعة عناد سعدون (@Jouma_Anad) December 28, 2021
بحثنا سبل تعزيز العلاقات بين بلدينا في مختلف المجالات.
كما جرى توقيع مذكرة تفاهم خاصة بتطوير العلاقات الثنائية العسكرية بين البلدين . pic.twitter.com/qVNdfzTh3M
وكان وزير الدفاع اللبناني قد التقى أمس في بغداد، قاسم الأعرجي، مستشار الأمن القومي العراقي، وبحث معه العلاقات الثنائية، وضرورة الالتفات إلى المصالح المشتركة بين البلدين والسعي لتعزيزها وتطويرها في مختلف المجالات.
المصدر: RT
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