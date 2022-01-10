لجنة مكافحة كورونا في تونس: من المتوقع تسجيل أكثر من 200 ألف إصابة بكورونا خلال أسبوعين

قال عضو اللجنة العلمية لمكافحة انتشار فيروس كورونا في تونس، رياض دغفوس، اليوم الاثنين، إنه من المتوقع تسجيل أكثر من 200 ألف إصابة بكورونا في البلاد خلال أسبوعين.

وأكد دغفوس في تصريح لإذاعة ''شمس آف آم'' على ضرورة الإلتزام بكافة الإجراءات الوقائية مثل ارتداء الكمامة، وتهوية الأماكن المغلقة، وتجنب التجمعات، لافتا إلى أن "اللجنة العلمية قد أوصت بفرض حظر التجول، لأنه أثبت نجاعته سابقا من خلال تقلص نسبة الإصابات وعدم انتشار الفيروس"، وفق قوله.

وأوضح أنه في حال الإلتزام بكافة الإجراءات الوقائية فإن هذه الموجة لن تتجاوز شهر مارس القادم، مشيرا من جهة أخرى إلى أن "اللجنة العلمية ستجتمع غدا الثلاثاء للنظر في الإجراءات الممكن اتخاذها لفائدة المؤسسات التربوية".

وكشف عضو اللجنة العلمية لمكافحة انتشار فيروس كورونا أن "المتحور أوميكرون ليس مخطرا، لكن الخطر يكمن في تسجيل عدد كبير من الحالات في وقت ضيق"، مشددا على ضرورة تكثيف التلقيح لأنه "يقلص من الحالات الخطرة، خاصة لدى كبار السن".

المصدر: إذاعة ''شمس آف آم''