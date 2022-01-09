مصر.. مؤسس "أطفال مفقودة" ينشر صورة لغرفة محمد الأمين في دار الأيتام (صورة)

ضجت مواقع التواصل الاجتماعي في مصر، الأحد، بصورة لغرفة نوم بدار أيتام "الأيدي الأمينة"، المملوكة لرجل الأعمال محمد الأمين، المتهم بالاتجار بالبشر وهتك عرض فتيات بتلك الدار.

ونشر رامي الجبالي، مؤسس صفحة "أطفال مفقودة" على موقع "فيسبوك"، ومقدم البلاغ بقضية رجل الأعمال محمد الأمين، صورة للغرفة وعلق عليها، متسائلا: "هل دي غرفة نوم في دار رعاية؟!".

وأضاف الجبالي: "متخيلين الأوضة دي حصل فيها إيه؟.. عايز حد يقولي رئيس مجلس إدارة يعمل غرفة نوم بالشكل ده لنفسه داخل دار رعاية ليه؟ يبات في دار بنات ليه مرة واثنتين وثلاثا في الأسبوع؟ البنات بتقول الكلام ده ليه طيب.. أطفال عمرها 7 و5 و13 سنة كلهم بيكذبوا ليه؟".

كما طالب الجبالي، بضرورة محاسبة موظفي وزارة التضامن الاجتماعي المصرية، وكل مسئولي مراقبة تلك الجمعية، مردفا: "كل موظف قام بالتوقيع على ورقة لاستخراج ترخيص لهذه الجمعية لازم يتسجن، كل موظف ومسئولي مراقبة هذه الجمعية لازم يتحبس، كل واحد قال البنات وحشة والأمين ميعملش كده لازم يتحاسب.. كل اللي مصدقش الأيتام يتحاسب".

وفي السياق نفسه، ذكر تقرير وزيرة التضامن الاجتماعي المصرية، نيفين القباج، إلى جهات التحقيق في واقعة محمد الأمين، أن الأخير خصص وحدة سكنية لإحدى الفتيات المقيمة في الدار، عمرها 18 عاما، ما أثار الشك والريبة حيال قيامه بذلك.

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كما كشف التقرير النفسي للفتيات، المعد من قبل مركز التوجيه والإرشاد النفسي، عن "إصابة أكثر من فتاة بالشعور بالتوتر العصبي الشديد والتعاسة والقلق تجاه الأمور الجنسية والشعور بالفزع، والضغوط النفسية وتعرضهن للصدمة والخوف، بالإضافة إلى وجود أفكار انتحارية لدى هؤلاء الأطفال، وكذلك محاولة إيذاء النفس ونوبات من الصراخ والامتناع عن الطعام".

المصدر: "القاهرة 24"