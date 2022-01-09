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التحالف العربي يعلن مقتل المئات من "أنصار الله" في مأرب وشبوة

أخبار العالم العربي

التحالف العربي يعلن مقتل المئات من
Globallookpress
صورة أرشيفية تعبيرية
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أعلن التحالف العربي في اليمن عن مقتل 65 مسلحا وتدمير 11 آلية ومواقع اتصالات خلال عمليات مأرب، موضحا تنفيذ 15 عملية استهداف ضد جماعة أنصار الله الحوثية في مأرب خلال آخر 24 ساعة.

وأضاف التحالف في بيانه: تم مقتل أكثر من 290 مسلحا حوثيا، وتدمير 30 آلية ومعسكرات خلال 39 عملية استهداف في شبوة. 

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التحالف العربي: دمرنا 6 مواقع لتخزين وإطلاق الطائرات المسيرة في حجه
التحالف العربي: دمرنا 6 مواقع لتخزين وإطلاق الطائرات المسيرة في حجه

وأعلن التحالف العربي، أمس السبت، عن تدمير 6 مواقع لتخزين وإطلاق المسيرات، في محافظة حجة باليمن.

يذكر أن التحالف العربي، مع قوات "ألوية العمالقة" والقوات الجنوبية، كان قد بدأ مرحلة جديدة لتأمين مناطق شرق اليمن والشريط الساحلي على بحر العرب.

المصدر: واس

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