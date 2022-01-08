التحالف العربي: دمرنا 6 مواقع لتخزين وإطلاق الطائرات المسيرة في حجه
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/s4kl
أعلن التحالف العربي في اليمن بقيادة السعودية، عن تدمير 6 مواقع لتخزين وإطلاق المسيرات، فجر اليوم السبت، في محافظة حجة باليمن، استجابة للتهديد.
وقال التحالف إن الحوثيين تعمدوا استهداف البنية التحتية للاتصالات المدنية، مشيرا إلى أن هذه المرة الثالثة لـ"محاولة عدائية لاستهداف الاتصالات المدنية بمسيرات مفخخة".
يذكر أن التحالف العربي، مع قوات ألوية العمالقة والقوات الجنوبية، كان قد بدأ مرحلة جديدة لتأمين مناطق شرق اليمن والشريط الساحلي على بحر العرب.
المصدر: الإخبارية
لقد قمنا بتحديث نظام التعليقات على موقعنا، ونأمل أن ينال إعجابكم. لكتابة التعليقات يجب أولا التسجيل عن طريق مواقع التواصل الاجتماعي أو عن طريق خدمة البريد الإلكتروني.