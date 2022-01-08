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قطر ترحب بإطلاق الأمم المتحدة مشاورات لعملية سياسية شاملة بالسودان

أخبار العالم العربي

قطر ترحب بإطلاق الأمم المتحدة مشاورات لعملية سياسية شاملة بالسودان
Globallookpress Carsten Reisinger
قطر
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أعربت وزارة الخارجية القطرية، اليوم السبت، عن ترحيبها بإطلاق الأمم المتحدة مشاورات لعملية سياسية شاملة بالسودان، معربة عن أملها في الوصول إلى صيغة توافقية تمثل جميع السودانيين.

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وأوضحت الوزارة في بيان أن قطر تجدد دعهما الكامل لـ"وحدة وسيادة واستقرار السودان".

وكانت الأمم المتحدة أعلنت، اليوم السبت، عن إطلاق مشاورات "أولية" لعملية سياسية شاملة بين الأطراف السودانية.

المصدر: "قنا"

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