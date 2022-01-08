قطر ترحب بإطلاق الأمم المتحدة مشاورات لعملية سياسية شاملة بالسودان
Globallookpress Carsten Reisinger
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أعربت وزارة الخارجية القطرية، اليوم السبت، عن ترحيبها بإطلاق الأمم المتحدة مشاورات لعملية سياسية شاملة بالسودان، معربة عن أملها في الوصول إلى صيغة توافقية تمثل جميع السودانيين.
وأوضحت الوزارة في بيان أن قطر تجدد دعهما الكامل لـ"وحدة وسيادة واستقرار السودان".
وكانت الأمم المتحدة أعلنت، اليوم السبت، عن إطلاق مشاورات "أولية" لعملية سياسية شاملة بين الأطراف السودانية.
المصدر: "قنا"
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