الأحزاب السنية ترشح الحلبوسي لرئاسة مجلس النواب العراقي لدورة ثانية (فيديو)

أفاد مراسل RT في العراق، اليوم السبت، بأن الأحزاب السنية اتفقت على ترشيح محمد الحلبوسي لرئاسة مجلس النواب لدورة ثانية.

وذكر مراسلنا أن اجتماعا عقد في بغداد مساء السبت بين التحالفين السنيين "تقدم" برئاسة الحلبوسي و"عزم" برئاسة خميس الخنجر، واتفقا على ترشيح زعيم تحالف "تقدم" لرئاسة مجلس النواب المقبل.

وأضاف أن المجتمعين اختاروا الخنجر لرئاسة التحالف الذي جمع تحالفي "تقدم" و"عزم".

ووفقا للعرف السياسي العراقي منذ عام 2003، فإن رئاسة مجلس النواب من حصة المكون السني، ورئاسة مجلس الوزراء من حصة المكون الشيعي، أما الأكراد، فحصتهم رئاسة الجمهورية.

المصدر: RT