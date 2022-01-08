الإمارات تؤكد دعم جهود كازاخستان للحفاظ على أمنها واستقرارها

أعربت وزارة الخارجية الإماراتية، يوم السبت، عن أملها في استقرار كازاخستان، مؤكدة دعم جهود نور سلطان في الحفاظ على أمن البلاد واستقرارها.

وأكدت الوزارة في بيان، أن "دولة الإمارات تتابع من كثب واهتمام التطورات الأخيرة في كازاخستان الصديقة مشددة على ضرورة تحقيق الاستقرار والأمن في البلاد بشكل عاجل".

كما شددت الوزارة على دعم "دولة الإمارات لجهود كازاخستان في الحفاظ على أمنها واستقرارها وذلك ضمن إطار المؤسسات وسيادة القانون والدستور وبما يحقق آمال وتطلعات الشعب الكازاخستاني"، وفق ما نقلته وكالة الأنباء الإماراتية "وام".

وتشهد كازاخستان منذ مطلع شهر يناير الحالي مظاهرات حاشدة ترافقها أعمال عنف واسعة وانطلقت من مدينتي جاناوزين وأكتاو باحتجاجات على ارتفاع أسعار الغاز النفطي المسال إلى ضعفين.

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وفي ظل هذه التطورات أعلن رئيس كازاخستان، قاسم جومارت توكايف، إقالة الحكومة وترؤسه مجلس الأمن وفرض حالة الطوارئ على المستوى الوطني، كما وجه دعوة رسمية إلى منظمة معاهدة الأمن الجماعي لإرسال قوات حفظ السلام إلى البلاد.

المصدر: "وام" + وكالات