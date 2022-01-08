مصادر دبلوماسية: وفد وزاري قطري يشارك في "منتدى شباب العالم" بمصر

قالت مصادر دبلوماسية مطلعة لـ "القاهرة 24"، إن وفدا وزاريّا رفيع المستوى من قطر سيشارك في "منتدى شباب العالم" بنسخته الرابعة، الذي تستضيفه مدينة شرم الشيخ بعد غد الإثنين 10 يناير.

وتعتبر مشاركة الوفد الوزاري القطري في منتدى شباب العالم هذا العام، الأولى من نوعها، عقب إعادة العلاقات بين القاهرة والدوحة، بعد التوقيع على اتفاق العلا بالسعودية في يناير 2021، بعد قرابة 4 سنوات من المقاطعة.

وستنطلق بعد غد الاثنين النسخة الرابعة من منتدى شباب العالم، الذي يعقد خلال الفترة من 10 حتى 13 يناير الجاري في مدينة شرم الشيخ بمحافظة جنوب سيناء بحضور ورعاية الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي.

ويعود المنتدى هذا العام بعد تأجيل نسخة العام الماضي بسبب جائحة كورونا، لفتح آفاق الحوار مجددا بين شباب مصر والعالم، فضلا عن طرح أصحاب الحلم والإرادة رؤيتهم لتحقيق التنمية على كل المستويات، وفق ما قالت الجهات المنظمة.

المصدر: "القاهرة 24"