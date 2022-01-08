منظمة حقوقية: السعودية أفرجت عن الأميرة بسمة بنت سعود

أعلنت منظمة حقوقية سعودية، اليوم السبت، أن السلطات في الرياض أفرجت عن الأميرة، بسمة بنت سعود، المحتجزة منذ نحو ثلاث سنوات.

وقالت منظمة "القسط"، المدافعة عن حقوق الإنسان في السعودية ومقرها لندن، على "تويتر": "تم إطلاق سراح بسمة بنت سعود وابنتها سهود المحتجزتين منذ مارس 2019".

وأضافت المنظمة غير الحكومية: "لم يتم توجيه أي اتهامات لها في أي وقت أثناء احتجازها"، مستنكرة "إهمال" السلطات السعودية للحالة الصحية للأميرة.

واعتقلت بسمة بنت سعود، وهي سيدة أعمال وشخصية معروفة بصراحتها البالغة، قبيل رحلة إلى سويسرا لتلقي العلاج، بحسب مصدر مقرب من عائلتها، فيما لم يتم الكشف عن طبيعة المرض الذي تعاني منه.

وبحسب عائلتها، اشتهرت الأميرة بسمة، أصغر أبناء الملك الراحل سعود بن عبد العزيز، باتخاذ مواقف مؤيدة للإصلاح، وعرفت بتنديدها بانتهاكات حقوق الإنسان في السعودية.

وكانت الأميرة بسمة وجهت نداء إلى الملك سلمان وولي عهده الأمير محمد في أبريل 2020 طالبت فيه بالإفراج عنها لأسباب صحية.

المصدر: RT + وكالات