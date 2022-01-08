عباس يبحث مع السيسي غدا الأحد آخر مستجدات القضية الفلسطينية

أعلن سفير دولة فلسطين لدى مصر، أن الرئيس الفلسطيني محمود عباس، سيصل مدينة شرم الشيخ، غدا الأحد، ليلتقي هناك بالرئيس السيسي، لبحث الوضع الفلسطيني والجهود المبذولة لدفع عملية السلام.

وأوضح سفير دولة فلسطين لدى جمهورية مصر العربية، ومندوبها الدائم لدى الجامعة العربية، دياب اللوح، أن الرئيس عباس سيعقد جلسة خاصة مع نظيره المصري، على هامش أعمال منتدى شباب العالم، "لبحث آخر المستجدات على الساحة الفلسطينية، والجهود المبذولة لدفع عملية السلام، وإنهاء الاحتلال الإسرائيلي، إضافة الى الجهود الكبيرة التي تبذلها الشقيقة مصر، لتحقيق المصالحة الوطنية، وإنهاء الانقسام، وإعادة إعمار ما دمره العدوان الإسرائيلي الغاشم في قطاع غزة".

وتأتي زيارة عباس إلى شرم الشيخ التي تستغرق يومين، تلبية لدعوة الرئيس عبد الفتاح السيسي، للمشاركة في افتتاح منتدى شباب العالم، في نسخته الرابعة.

المصدر: وفا