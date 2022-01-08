إعلام: قوات تركية تقصف قرى بشمال سوريا وحركة نزوح كبيرة لأهالي المنطقة

أفادت وسائل إعلام بتعرض قرى بشمال سوريا لقصف يرجح أنه من الجيش التركي والجماعات المسلحة الموالية له، تزامنا مع انفجارات بطائرات مسيرة، وسط نزوح كبير لأهالي المنطقة.

وذكرت وكالة "هاوار" أن قرى واقعة شرق (كوباني) عين العرب على الحدود مع تركيا تعرضت إلى قصف متزامن.

كما أفادت بوقوع ثلاث انفجارات بطائرة مسيرة يرجح أنها تركية في عين العرب، وأنباء عن إصابات، وأضرار في أماكن الانفجارات، حسب المعلومات الأولية.

ولم تعرف طبيعة القصف وما إذا نفذ عبر المدافع أو عبر سلاح الجو. كما لم تتضح بعد المنطقة التي انطلق منها القصف.

ونقلت "سانا" عن مديرية الشؤون الاجتماعية والعمل في محافظة الحسكة وجود حركة نزوح كبيرة للأهالي خلال الـ 24 ساعة الماضية، نتيجة اعتداء القوات التركية والجماعات المسلحة الموالية لها، بالمدفعية على القرى والبلدات الآمنة في ناحية أبو راسين.

وذكر مدير الشؤون، إبراهيم خلف، في تصريح لـ"سانا" أن "الاستهداف التركي العنيف ليلة أمس أدى إلى تدمير العديد من منازل المواطنين في بلدة أبو راسين بشمال الحسكة بشكل كامل أو جزئي، ولا سيما في الحي الغربي والمتوسط، إضافة إلى قرى ربيعات ودادا عبد في ريف تل تمر الشمالي، ما أدى إلى حركة نزوح كبيرة للأهالي باتجاه المناطق والقرى الآمنة" مشيرا إلى أن المديرية "أرسلت صباح اليوم فريق رصد لواقع الأسر النازحة، للعمل على توفير احتياجاتها ومساعدتها".

المصدر: سانا، هاوار، RT