سوريا.. مقتل اثنين بانفجار لغم في ريف حماة

قُتل مدنيان وأُصيب آخر بجروح جراء انفجار عبوة ناسفة من مخلفات الحرب في بلدة طيبة الإمام بريف حماة الشمالي، وسط سوريا.

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ونقلت وكالة "سانا" عن مصدر في قيادة شرطة حماة أن "عبوة ناسفة من مخلفات الإرهابيين انفجرت ضمن أحد مستودعات تجميع الخردة في بلدة طيبة الإمام".

يذكر أن شخصا قتل منتصف الشهر الماضي جراء انفجار لغم من مخلفات الحرب في محيط قرية الزارة بريف حماة الجنوبي.

المصدر: "سانا"