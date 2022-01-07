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سوريا.. مقتل اثنين بانفجار لغم في ريف حماة

أخبار العالم العربي

سوريا.. مقتل اثنين بانفجار لغم في ريف حماة
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قُتل مدنيان وأُصيب آخر بجروح جراء انفجار عبوة ناسفة من مخلفات الحرب في بلدة طيبة الإمام بريف حماة الشمالي، وسط سوريا.

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سوريا.. مقتل شخص بانفجار لغم في ريف حماة

ونقلت وكالة "سانا" عن مصدر في قيادة شرطة حماة أن "عبوة ناسفة من مخلفات الإرهابيين انفجرت ضمن أحد مستودعات تجميع الخردة في بلدة طيبة الإمام".

يذكر أن شخصا قتل منتصف الشهر الماضي جراء انفجار لغم من مخلفات الحرب في محيط قرية الزارة بريف حماة الجنوبي.

المصدر: "سانا"

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