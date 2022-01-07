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توقيف رجل في مطار إسلام آباد حاول تهريب المخدرات إلى السعودية

أخبار العالم العربي

توقيف رجل في مطار إسلام آباد حاول تهريب المخدرات إلى السعودية
Globallookpress
صورة أرشيفية
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أوقفت السلطات الباكستانية في مطار إسلام آباد، اليوم الجمعة، رجلا من الجنسية الباكستانية بتهمة محاولة تهريب مخدر الهيروين إلى السعودية.

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وأفادت تقارير باكستانية بأن المتهم حاول تهريب أكثر من كيلوغرام من مخدر الهيروين، بإخفائها في أمتعته، حيث كان مسافرا إلى الرياض.

وذكرت السلطات الباكستانية أنه تم التحفظ على المواد المضبوطة، وكذلك على المتهم، وإحالته إلى التحقيقات لاستكمال الإجراءات النظامية .

المصدر: "سبق"

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