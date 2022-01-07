 
مباشر
عاجل
الجيش الإسرائيلي يعلن إسقاط مسيرة تحمل "صورا سرية" لحزب الله (صور)

لبنان.. القبض على أشخاص بجرم دخول الأراضي اللبنانية خلسة

أخبار العالم العربي

لبنان.. القبض على أشخاص بجرم دخول الأراضي اللبنانية خلسة
AFP
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/s4eg

أوقفت القوى الأمنية اللبنانية عددا من الأشخاص من الجنسية السورية في بلدتي شدرا والقبيات، بجرم دخول الأراضي اللبنانية خلسة.

إقرأ المزيد
لبنان.. عصابة خطرة في قبضة الأمن
لبنان.. عصابة خطرة في قبضة الأمن

وقالت شعبة العلاقات العامة في المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي: "في إطار مكافحة عمليات تهريب الأشخاص من سوريا إلى لبنان، تمكّنت دورية من شعبة المعلومات في قوى الأمن الداخلي، بتاريخ 4-1-2022، من توقيف 23 شخصاً من الجنسية السورية في بلدتي شدرا والقبيات، بجرم دخول الأراضي اللبنانية خلسة".

وأضافت: "سُلم الموقوفون الى القطعة المعنية، لإجراء المقتضى القانوني بحقهم، بناء على إشارة القضاء المختص".

المصدر:RT

عزيزي القارئ

لقد قمنا بتحديث نظام التعليقات على موقعنا، ونأمل أن ينال إعجابكم. لكتابة التعليقات يجب أولا التسجيل عن طريق مواقع التواصل الاجتماعي أو عن طريق خدمة البريد الإلكتروني.

العناوين

الأكثر قراءة

الأزمة اليمنية
 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2022 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا