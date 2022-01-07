لبنان.. القبض على أشخاص بجرم دخول الأراضي اللبنانية خلسة
أوقفت القوى الأمنية اللبنانية عددا من الأشخاص من الجنسية السورية في بلدتي شدرا والقبيات، بجرم دخول الأراضي اللبنانية خلسة.
وقالت شعبة العلاقات العامة في المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي: "في إطار مكافحة عمليات تهريب الأشخاص من سوريا إلى لبنان، تمكّنت دورية من شعبة المعلومات في قوى الأمن الداخلي، بتاريخ 4-1-2022، من توقيف 23 شخصاً من الجنسية السورية في بلدتي شدرا والقبيات، بجرم دخول الأراضي اللبنانية خلسة".
توقيف 23 شخصًا بجرم دخول الأراضي اللبنانية خلسةً، من قبل شعبة المعلومات#قوى_الأمن— قوى الامن الداخلي (@LebISF) January 7, 2022
وأضافت: "سُلم الموقوفون الى القطعة المعنية، لإجراء المقتضى القانوني بحقهم، بناء على إشارة القضاء المختص".
المصدر:RT
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