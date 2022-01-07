لبنان.. القبض على أشخاص بجرم دخول الأراضي اللبنانية خلسة

أوقفت القوى الأمنية اللبنانية عددا من الأشخاص من الجنسية السورية في بلدتي شدرا والقبيات، بجرم دخول الأراضي اللبنانية خلسة.

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وقالت شعبة العلاقات العامة في المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي: "في إطار مكافحة عمليات تهريب الأشخاص من سوريا إلى لبنان، تمكّنت دورية من شعبة المعلومات في قوى الأمن الداخلي، بتاريخ 4-1-2022، من توقيف 23 شخصاً من الجنسية السورية في بلدتي شدرا والقبيات، بجرم دخول الأراضي اللبنانية خلسة".

توقيف 23 شخصًا بجرم دخول الأراضي اللبنانية خلسةً، من قبل شعبة المعلومات#قوى_الأمن — قوى الامن الداخلي (@LebISF) January 7, 2022

وأضافت: "سُلم الموقوفون الى القطعة المعنية، لإجراء المقتضى القانوني بحقهم، بناء على إشارة القضاء المختص".

المصدر:RT