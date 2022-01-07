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العراق.. الإطاحة بشبكة تتاجر بالفتيات

أخبار العالم العربي

العراق.. الإطاحة بشبكة تتاجر بالفتيات
AP
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أعلنت مديرية مكافحة الجرائم في العاصمة العراقية بغداد، اليوم الجمعة، الإطاحة بشبكة للمتاجرة بالفتيات في منطقة الكرادة بجنوب بغداد.

وذكرت المديرية في بيان أنه "بعد أن توافرت معلومات لدى مفارز مكافحة جرائم الاتجار بالبشر/ الرصافة عن وجود شبكة تقوم بالمتاجرة بالفتيات تدار من قبل امرأة في منطقة الكرادة ببغداد، تم تشكيل فريق عمل لمتابعة الموضوع وبعد التحري وجمع المعلومات تم نصب كمين محكم والقبض على 7 متهمات ورجل بالجرم المشهود".

المصدر: "السومرية نيوز"

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