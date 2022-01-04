لبنان.. تحرير فتيات أرغمن على ممارسة الدعارة

أعلنت السلطات الأمنية في لبنان تفكيك شبكة تجبر الفتيات على ممارسة الدعارة وتحرير فتيات كن محتجزات في أحد الفنادق لممارسة الدعارة.

وقالت المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي في بيان إنه "بتاريخ 24-11-2021، أحيلت الموقوفة (أ. ع. من مواليد عام 1999، سورية الجنسية) من فصيلة برمانا في وحدة الدرك الإقليمي إلى مكتب مكافحة الإتجار بالأشخاص وحماية الآداب في وحدة الشرطة القضائية، للتوسع بالتحقيق معها بجرم دعارة. وقد اعترفت بما نُسِب إليها، وبأن المدعو (م. ح.) يقوم بتسهيل أعمال الدعارة لها، الذي تبيّن أنه من أصحاب السوابق بالجرم ذاته، فجرى تعميم بلاغ بحث وتحرٍّ بحقه".

وأعلنت أنه "بتاريخ 25-11-2021، وبنتيجة الاستقصاءات والتحريات المكثفة، تمكنت دورية من المكتب المذكور من توقيف المشتبه به ومعاونَيه، داخل أحد الفنادق في أدما، وهم: م. ح. (من مواليد عام 1978، سوري)، م. د. (من مواليد عام 1982، سوري)، م. ر. (من مواليد عام 1978، سوري)"، مشيرة إلى أنه "خلال عملية توقيفهم، تبيّن وجود 3 فتيات محتجزات في الفندق، للغاية ذاتها، فجرى تحريرهن".

وأضافت: "تركت الفتيات لقاء سندات إقامة، في حين أوقف البقيّة بجرم الإتجار بالبشر، بناءً على إشارة القضاء المختص".

المصدر: موقع قوى الأمن الداخلي