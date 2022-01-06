إيران: حذرنا جيراننا من أن التطبيع مع إسرائيل خطأ استراتيجي وهم أول من سيدفع ثمنه

اعتبر وزير الخارجية الإيراني، حسين أمير عبد اللهيان، أن إبرام عدد من الدول العربية اتفاقات لتطبيع العلاقات مع إسرائيل خطأ استراتيجي سيكلفها ثمنا.

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وقال عبد اللهيان، في حديث لقناة "الجزيرة" القطرية نشر اليوم الخميس: "حذرنا جيراننا من أن التطبيع مع إسرائيل خطأ استراتيجي وهم أول من سيدفع الثمن".

وفي تطرقه إلى تهديدات إسرائيل لإيران، أشار عبد اللهيان إلى أنها ليست جديدة، معتبرا أنها في وضع لا يسمح للطرف الإسرائيلي بتنفيذها.

وتوصلت 4 دول عربية، وهي الإمارات والبحرين والسودان والمغرب، عام 2020، إلى اتفاقات لتطبيع العلاقات مع إسرائيل، وسط مساعي المسؤولين الإسرائيليين لضم السعودية ودول الخليج الأخرى إلى هذه القائمة، التي تشمل كذلك مصر والأردن.

ولقيت هذه الإجراءات استنكارا شديد اللهجة من قبل الأطراف الفلسطينية وكذلك إيران التي تعتبرها إسرائيل أكبر عدو لها في المنطقة.

المصدر: "الجزيرة" + وكالات