ليبيا.. اشتباكات بمشروع الهضبة في طرابلس

شهدت العاصمة الليبية طرابلس يوم الخميس اشتباكات، قيل إنها بين مجموعات تابعة للكتيبة 301، بإمرة عبد السلام الزوبي وآخرين تابعين لجهاز دعم الاستقرار بقيادة عبد الغني الككلي.

ونشر رواد مواقع التواصل الاجتماعي فيديوهات بالقرب من موقع الاشتباكات تظهر الأحداث في المنطقة الواقعة بين "معسكر حمزة" و"محطة وقود الفراحيت" في منطقة مشروع الهضبة.

وكان القيادي في قوات بركان الغضب أشرف مامي قد ألمح قبل اندلاع الاشتباكات إلى أن أموالا وزعت من قبل الحكومة على أمراء المجموعات المسلحة المتورطة في التوتر الأمني الأخير بالعاصمة، غير أن خلافا قد برز حول القيم المرصودة.



المصدر: قناة 218