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مصر.. الكشف عن تفاصيل حول المرض المتسبب في وفاة مها أبو عوف

أخبار العالم العربي

مصر.. الكشف عن تفاصيل حول المرض المتسبب في وفاة مها أبو عوف
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كشفت وسائل الإعلام المصرية عن تفاصيل حول المرض المتسبب في وفاة الفنانة المصرية الكبيرة مها أبو عوف، إثر تعرضها لوعكة صحية شديدة خلال الساعات الماضية.

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مصر.. وفاة الفنانة مها أبو عوف بعد صراع مع المرض
مصر.. وفاة الفنانة مها أبو عوف بعد صراع مع المرض

وقالت وسائل الإعلام المصرية إن أبو عوف توفت بسبب معاناتها من الالتهاب الرئوي الحاد، نتيجة معاناتها من مرض السرطان الرئوي.

وأكد أستاذ علاج الأورام محمد سعد العشري، أن سرطان الرئة، مرض قاتل يصيب أهم جزء في الجسد، وهو الرئتين المسؤولين عن عملية التنفس، لذلك هو مركز حيوي بالنسبة للمريض، ويهدد حياته عند الإصابة به.

وتعد نسبة الوفاة لمصابي سرطان الرئة سنويا، مرتفعة لدرجة تجاوزها أمراض سرطان "القولون، والبروستاتا، والعقد اللمفاوية، والثدي" مجتمعين.

وبالنسبة للالتهاب الرئوي الحاد، الذي يعد أحد أبرز الأعراض التي تشير إلى الإصابة بسرطان الرئة، فقد تحدث الدكتور يسري عقل، رئيس قسم الصدر بكلية طب قصر العيني بجامعة القاهرة، قائلا: "هو التهاب يصيب جزء من رئة الإنسان أو الرئتين معا، وليس له علاقة بتليف الرئتين، وبروتوكول علاجه يختلف من شخص لآخر".

وكانت نقابة المهن التمثيلية في مصر قد نعت الفنانة القديرة مها أبو عوف داخل أحد مستشفيات القاهرة الجديدة، وذلك بعد صراع مع مرض السرطان، عن عمر ناهز 65 عاما.

المصدر: الوطن

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