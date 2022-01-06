مصر.. وفاة الفنانة مها أبو عوف بعد صراع مع المرض

نعت نقابة المهن التمثيلية في مصر الفنانة القديرة مها أبو عوف داخل أحد مستشفيات القاهرة الجديدة، وذلك بعد صراع مع مرض السرطان، عن عمر ناهز 65 عاما.

وكانت أبو عوف تعاني من المرض العضال على مدار الفترة الماضية، حيث أصيبت بالتهاب رئوي حاد ونقلت بسببه مؤخرا للعناية المركزة، لتفارق الحياة.

وكان آخر تواجد للفنانة مها أبو عوف من خلال مسلسل "الحرير المخملي"، والذي عرض خلال الأشهر القليلة الماضية، من بطولة مصطفى فهمي وداليا مصطفى وأحمد وفيق وولاء الشريف وأحمد وفيق والفنانة القديرة هالة فاخر والفنانان سامي مغاوري وطارق صبري.

وفكرة العمل مأخوذ عن رواية تحمل التسمية ذاتها "الحرير المخملي" لأميمة عز الدين، وقام بإخراجه أحمد حسن.

والفنانة الراحلة، هي شقيقة الفنان الراحل عزت أبو عوف وواحدة من أبناء الملحن أحمد شفيق أبو عوف، وكونت مع شقيقها عزت وشقيقاتها الثلاث "منى ومنال وميرفت" فرقة "الفور إم" في نهاية سبعينيات القرن الماضي، وهي الوحيدة بين شقيقاتها التي استمرت بالعمل الفني والتمثيل.

والفنانة من مواليد القاهرة عام 1956، درست في الجامعة الأمريكية بالقاهرة، وشاركت في أكثر من 35 عملا تلفزيونيا، ولها ما يربو على 21 فلما سينمائيا، وكذلك عدد من السهرات والبرامج التلفزيونية.

المصدر: "اليوم السابع" + ويكيبيديا