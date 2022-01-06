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وليامز: الانتخابات هي السبيل الوحيد إلى السلام في ليبيا

أخبار العالم العربي

وليامز: الانتخابات هي السبيل الوحيد إلى السلام في ليبيا
الصورة من "تويتر"
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قالت مستشارة الأمين العام للأمم المتحدة بشأن ليبيا، ستيفاني وليامز، إن الانتخابات هي السبيل الوحيد للوصول إلى تحقيق السلام في البلاد.

وفي تغريدة على "تويتر"، قالت وليامز إنها التقت "في طرابلس الغرب، رئيس المفوضية الوطنية العليا للانتخابات، عماد السايح، وناقشت معه التقدم المحرز في تنفيذ العملية الانتخابية".

وأوضحت ويليامز أنها أعادت "التأكيد على الدعم الكامل من جانب الأمم المتحدة والمجتمع الدولي للجنة، كمؤسسة مستقلة مسؤولة عن العملية الانتخابية"، مؤكدة أن "إجراء انتخابات وطنية شاملة، حرة، نزيهة، وذات مصداقية هو الرد الوحيد الممكن على طلب الشعب الليبي، وكذلك المسار الوحيد الذي يمكن سلوكه نحو السلام والاستقرار في ليبيا".

المصدر: RT

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