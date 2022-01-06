وليامز: الانتخابات هي السبيل الوحيد إلى السلام في ليبيا

قالت مستشارة الأمين العام للأمم المتحدة بشأن ليبيا، ستيفاني وليامز، إن الانتخابات هي السبيل الوحيد للوصول إلى تحقيق السلام في البلاد.

وفي تغريدة على "تويتر"، قالت وليامز إنها التقت "في طرابلس الغرب، رئيس المفوضية الوطنية العليا للانتخابات، عماد السايح، وناقشت معه التقدم المحرز في تنفيذ العملية الانتخابية".

2/1 التقيت اليوم برئيس المفوضية العليا للانتخابات، د. عماد السايح، وعضو مجلس المفوضية، السيد عبد الحكيم الشعاب. ناقشنا سبل توحيد وتعزيز الجهود للحفاظ على سير العملية الانتخابية، وأكدت على دعم الأمم المتحدة والمجتمع الدولي الكامل للمفوضية كمؤسسة مستقلة معنية بالعملية الانتخابية. pic.twitter.com/ggs1ljWHTV — Stephanie Turco Williams (@SASGonLibya) January 5, 2022

وأوضحت ويليامز أنها أعادت "التأكيد على الدعم الكامل من جانب الأمم المتحدة والمجتمع الدولي للجنة، كمؤسسة مستقلة مسؤولة عن العملية الانتخابية"، مؤكدة أن "إجراء انتخابات وطنية شاملة، حرة، نزيهة، وذات مصداقية هو الرد الوحيد الممكن على طلب الشعب الليبي، وكذلك المسار الوحيد الذي يمكن سلوكه نحو السلام والاستقرار في ليبيا".

المصدر: RT