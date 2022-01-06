غدا أول يوم جمعة سيكون دواما رسميا في تاريخ الإمارات

تشهد دولة الإمارات غدا الجمعة أول يوم دوام حكومي في تاريخ البلاد، ضمن نظام عمل أسبوعي جديد.

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ويبدأ موظفو القطاع الحكومي الاتحادي والحكومات المحلية، باستثناء الشارقة، مباشرة عملهم لمدة 4 ساعات ونصف، من الساعة 7.30 صباحا إلى 12:00 ظهرا، وفقا لتنفيذ تطبيق النظام الجديد للعمل الأسبوعي الذي أعلنته حكومة الإمارات، ودخل حيز التنفيذ مع بداية العام الجديد 2022، ليكون 4 أيام عمل، من الاثنين إلى الخميس، ونصف يوم عمل في يوم الجمعة، والعطلة الأسبوعية يومي السبت والأحد، يضاف لها الجمعة في الشارقة.

وستبدأ المساجد اعتبارا من الجمعة، توحيد موعد إقامة خطبة وصلاة الجمعة، لتكون عند الساعة 1:15 ظهرا طوال العام، وفي الشارقة يبقى موعد خطبة الجمعة والصلاة والإقامة على مواعيدها، حسب التقويم الهجري.

وسيتضمن نظام العمل الجديد إمكانية تطبيق ساعات الدوام المرنة، ونظام العمل عن بعد يوم الجمعة في الجهات الاتحادية، على أن تقر الجهات الاتحادية آليات التنفيذ، بما تقتضيه مصلحة سير العمل في هذه الجهات.

وسيعزز نظام العمل الأسبوعي الجديد موقع الإمارات على خارطة الأعمال كمركز اقتصادي عالمي، حيث سيسهم في تعزيز اندماج الاقتصاد الوطني مع مختلف الاقتصادات والأسواق العالمية.

ويعزز من موقعها الاستراتيجي المهم والفاعل في الاقتصاد العالمي، خاصة أن النظام الجديد للعمل الأسبوعي يؤمن تطابق أيام التبادلات والتعاملات التجارية والاقتصادية والمالية مع الدول التي تعتمد العطلة الأسبوعية يومي السبت والأحد.

كما أن اعتماد نظام أيام العمل والعطلة الأسبوعية الجديد سيدعم القطاع المالي، حيث أنه سيعمل على المواءمة مع أيام العمل في البورصات وأسواق المال العالمية، بالإضافة إلى البنوك العالمية، وبالتالي سيعزز النظام الجديد أداء أسواق الأسهم والبنوك وشركات التأمين والتجارة الخارجية للإمارات.

المصدر: الخليج