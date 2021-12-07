تمديد العطلة الأسبوعية.. الإمارات تعتمد نظام عمل أسبوعي جديدا

اعتمدت حكومة الإمارات، اليوم الثلاثاء، نظام عمل أسبوعي جديدا، ليكون الدوام أربعة أيام ونصف يوم عمل أسبوعيا، والعطلة يومي السبت والأحد، والجمعة نصف يوم عمل إلى 12 ظهرا.

#حكومة_الإمارات تعتمد النظام الجديد للعمل الأسبوعي ليكون أربعة أيام ونصف يوم عمل أسبوعياً، والعطلة يومي السبت والأحد، والجمعة نصف يوم عمل إلى 12 ظهراً.#وامpic.twitter.com/JlSIHBAVzx — وكالة أنباء الإمارات (@wamnews) December 7, 2021

ووفقا لبيان نشرته وكالة الأنباء الإماراتية "وام" فإن الإدارات الحكومية في الإمارات ستتحول اعتبارا من مطلع العام القادم (1 يناير 2022) إلى عطلة نهاية الأسبوع الجديدة.

وعدد ساعات العمل الرسمية يوم الجمعة سيكون 4 ساعات ونصف من الساعة 7:30 صباحا إلى الساعة 12:00 ظهرا.

وفي أيام العمل العادية يكون الدوام الرسمي من الساعة 7:30 صباحا إلى الساعة 15:30 بعد الظهر، أي 8 ساعات في اليوم من يوم الاثنين حتى يوم الخميس.

يشار إلى أن دولة الإمارات في الوقت الراهن تتخذ من يومي الجمعة والسبت أياما للعطلة الأسبوعية.

المصدر: وام