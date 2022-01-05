وسط تحليق مكثف للطيران.. إسرائيل تقصف محيط قرية الحرية في القنيطرة السورية بالدبابات
AFP Ahmad GHARABLI / AFP مدافع إسرائيلية متمركزة في الجولان السوري المحتل
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أعلنت وكالة "سانا" السورية أن عدوانا إسرائيليا استهدف محيط قرية الحرية بريف القنيطرة الشمالي الغربي.
وأضافت الوكالة أن إسرائيل "استهدفت بعدد من قذائف الدبابات حراج قرية الحرية وسط سماع دوي انفجارات في المنطقة".
وأضافت أن "العدوان الإسرائيلي تم بالتوازي مع تحليق كثيف لطيران الاحتلال المروحي والاستطلاعي بالمنطقة".
وكانت إسرائيل اعتدت في الـ28 من الشهر الفائت بالصواريخ على ساحة الحاويات في الميناء التجاري في اللاذقية.
المصدر: "سانا"
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