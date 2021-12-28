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سانا: قصف صاروخي إسرائيلي على محيط مرفأ اللاذقية غرب سوريا

أخبار العالم العربي

سانا: قصف صاروخي إسرائيلي على محيط مرفأ اللاذقية غرب سوريا
Reuters
صورة من الأرشيف
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أفادت وكالة "سانا" السورية أن محيط مرفأ اللاذقية تعرض فجر اليوم الثلاثاء، إلى قصف صاروخي إسرائيلي.

وقالت الوكالة نقلا عن مصادر عسكري إن الطيران الإسرائيلي "نفذ حوالي الساعة 3:21 من فجر اليوم عدوانا جويا برشقات من الصواريخ من عمق البحر المتوسط غرب مدينة اللاذقية مستهدفا ساحة الحاويات في الميناء التجاري في اللاذقية".

وأشار المصدر إلى أن "العدوان الإسرائيلي أدى إلى اشتعال الحرائق في المكان وحدوث أضرار مادية كبيرة ولا يزال العمل مستمرا لإطفاء الحرائق وتدقيق نتائج العدوان".

وقصفت إسرائيل في السابع من الشهر الجاري محيط ميناء اللاذقية ما أدى إلى اشتعال النيران في عدد من الحاويات.

المصدر: سانا

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