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زلزال يضرب شمال شرق المغرب

أخبار العالم العربي

زلزال يضرب شمال شرق المغرب
صورة من الإنترنت
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أعلن المعهد الوطني للجيو-فيزياء بالمغرب عن تسجيل هزة أرضية بلغت قوتها 4.4 درجة على مقياس ريختر، اليوم الأربعاء، بإقليم الدريوش.

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وأوضحت الشبكة الوطنية للمراقبة والإنذار الزلزالي، التابعة للمعهد، أن هذه الهزة، التي حدد مركزها بعرض ساحل إقليم الدريوش، وقعت على الساعة 10:11 صباح اليوم الأربعاء بالتوقيت المحلي.

وأضاف المصدر ذاته، أن هذه الهزة تم تسجيلها على عمق 26 كيلومترا، عند التقاء خط العرض 35.483 درجة شمالا، وخط الطول 3.610 درجة غربا.

المصدر: هسبريس

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