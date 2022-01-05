الحوثيون: أسقطنا طائرة تجسس تابعة لسلاح الجو الإماراتي بصاروخ أرض جو

أعلنت جماعة "أنصار الله" الحوثية، اليوم الأربعاء، عن إسقاط طائرة تجسس مسلحة من نوع "وينق لونق 2" صينية الصنع، تابعة لسلاح الجو الإماراتي.

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وعلى حسابه في "تويتر"، قال المتحدث العسكري باسم الحوثيين، العميد يحيى سريع: "تمكنت دفاعاتنا الجوية بفضل الله من إسقاط طائرة تجسس مسلحة نوع (وينق لونق 2)صينية الصنع، تابعة لسلاح الجو الإماراتي، وذلك أثناء قيامها بأعمال عدائية في أجواء مديرية عسيلان بمحافظة شبوة"، لافتا إلى أنه "تمت عملية إسقاط الطائرة بصاروخ أرض جو محلي الصنع".

تمكنت دفاعاتنا الجوية بفضل الله من إسقاط طائرة تجسسية مسلحة نوع ( وينق لونق2)صينية الصنع تابعة لسلاح الجو الإماراتي، وذلك أثناء قيامها بأعمال عدائية في أجواء مديرية عسيلان بمحافظة شبوة.

تمت عملية إسقاط الطائرة بصاروخ أرض جو محلي الصنع. — العميد يحيى سريع (@army21ye) January 5, 2022

المصدر: RT