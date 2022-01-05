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الحوثيون: أسقطنا طائرة تجسس تابعة لسلاح الجو الإماراتي بصاروخ أرض جو

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الحوثيون: أسقطنا طائرة تجسس تابعة لسلاح الجو الإماراتي بصاروخ أرض جو
AP Hani Mohammed
عناصر من جماعة "أنصار الله" الحوثية
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أعلنت جماعة "أنصار الله" الحوثية، اليوم الأربعاء، عن إسقاط طائرة تجسس مسلحة من نوع "وينق لونق 2" صينية الصنع، تابعة لسلاح الجو الإماراتي.

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وعلى حسابه في "تويتر"، قال المتحدث العسكري باسم الحوثيين، العميد يحيى سريع: "تمكنت دفاعاتنا الجوية بفضل الله من إسقاط طائرة تجسس مسلحة نوع (وينق لونق 2)صينية الصنع، تابعة لسلاح الجو الإماراتي، وذلك أثناء قيامها بأعمال عدائية في أجواء مديرية عسيلان بمحافظة شبوة"، لافتا إلى أنه "تمت عملية إسقاط الطائرة بصاروخ أرض جو محلي الصنع".

المصدر: RT

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