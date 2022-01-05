استهداف معسكر "النصر" في بغداد بصاروخ كاتيوشا (صور)
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أعلنت خلية الإعلام الأمني الحكومية في العراق، اليوم الأربعاء، تعرض معسكر "النصر" إلى استهداف بصاروخ "كاتيوشا".
وذكرت في بيان صحفي، أن "صاروخ كاتيوشا سقط على معسكر النصر غربي بغداد، حيث كان انطلاقه من حي الجهاد".
وأضافت، أن "القوات الأمنية عثرت على منصة لإطلاق الصواريخ، وعليها صاروخا لم ينطلق عيار 240 ملم، حيث فكك وسلم إلى مديرية الأدلة الجنائية".
وتابعت، أن "الأجهزة الأمنية والوكالات الاستخبارية، تواصل تحقيقاتها للوصول إلى المنفذين".
المصدر: RT
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